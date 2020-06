Sylvie Meis: Was läuft mit diesem deutschen Model?

Denn so ganz ohne Männer scheint es die schöne Holländerin auch nicht aushalten zu können.

Erst wurde ihr eine heiße Affäre mit dem spanischen Graf Luis Medina Abascal nachgesagt. Ihre beste Freundin dementierte die Gerüchte jedoch bereits.

Dennoch scheint bei Sylvie Meis nicht gerade Flaute in Sachen Männer zu herrschen.

Jetzt sorgte das deutsche Model Markus Ueberjahn (26) mit einem Instagram-Foto für Spekulationen.

Er postete ein Selfie, das ihn sehr vertraut mit der Moderatorin zeigt. Das Bild ist während der Fashion Week in New York entstanden. "Gut, ein paar bekannte Gesichter zu sehen", schrieb zu dem Foto. Offenbar kennen sich die beiden also schon länger.

Ob zwischen den beiden wirklich etwas läuft, ist offiziell noch nicht bestätigt. Rein optisch würden Sylvie und das Männermodel jedoch ein hübsches Paar abgeben...