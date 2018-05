Sylvie Meis: Wunderbare Verkündung!

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Sylvie Meis und der Arzt Sander Klieverik nach nur wenigen Wochen getrennte Wege gehen. Jetzt überrascht der holländische Star mit diesen wundervollen Neuigkeiten!

Sylvie Meis: Neues Liebes-Drama! Große Sorge um die Moderatorin

Sylvie Meis ist mächtig stolz!

Denn trotz Trennung lässt Sylvie Meis den Kopf nicht hängen. Im Gegenteil! Sie stürzt sich voll in die Arbeit! Denn Sylvie hat tatsächlich eine Filmrolle ergattert!

Bei Instagram verkündet die ehemalige "Let's Dance"-Moderatorin die überraschende Neuigkeit. "Woo-hoo! Endlich kann ich verkünden, dass ich den Charakter Lola Kingston in dem Film Elvy's Wereld spielen werde. Ich bin super aufgeregt und stolz über das neue Projekt. macht euch bereit! Ihr seht mich ab dem 26. September in den niederländischen Kinos", schreibt Sylvie Meis auf ihrer Seite.

Die Fans freuen sich riesig für Sylvie Meis und feiern ihren neuen Job. "Zurück zu den Wurzeln", "Ich freue mich so für dich" oder "Endlich weider ein Film, yayyayyay", schreiben sie begeistert auf ihrem Social Media-Account.

Sylvie Meis arbeitete früher als Schauspielerin

Es ist auch nicht das erste mal, dass Sylvie Meis als Moderatorin vor der Kamera steht. Zu Beginn ihrer Karriere in Holland spielte sie zwei Jahre lang eine Barfrau in der Soap "Costa!". Jetzt schlüpft sie in eine neue Rolle.