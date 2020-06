Sylvie van der Vaart: Erste Fotos nach der Trennung

Trotz grauen Wetters trug Sylvie van der Vaart eine Sonnenbrille, hielt den Kopf gesenkt, wirkt niedergeschlagen.

Die gebeutelte Ehefrau ließ sich von Freundin Sabia ablenken. Zuerst besuchten sie ein Sportstudio, danach ging's ins "Tarantella" einem Italiener in der Hamburger City. Dort warteten schon Unmengen von Fotografen, um das erste Foto zu erhaschen.

Auch Rafael van der Vaart konnte sich am heutigen 2. Januar 2013 nicht vor den Paparazzi verstecken. Der fliegt nämlich mit dem HSV nach Abu Dhabi ins Trainingslager.

Was sofort auffiel: Rafael van der Vaart zeigte sich am Hamburger Flughafen ohne seinen Ehering. In die gemeinsame Wohnung in Eppendorf soll er auch nicht wieder zurückkehren...

