Sylvie van der Vaart: Sexy Dessous-Fotos aus Paris!

Und beim Anblick der neuen Fotos für `The Sylvie Collection by Hunkemöller' ist es schwer vorstellbar, dass die 35-Jährige lange Single bleibt...

Seit über einem Jahr ist die Moderatorin bereits das Werbegesicht für das niederländische Dessous-Label Hunkemöller. Jetzt hat sie sogar selbst an einer Kollektion mitgearbeitet und das die kann sich wirklich sehen lassen. Natürlich ließ es sich die zierliche Niederländerin da nicht nehmen, das Ergebnis auch gleich selbst zu präsentieren.

Für das Fotoshooting ging es nach Paris, der Stadt der Liebe. Und dort wurde Sylvie nicht nur vor dem Eiffelturm sexy in Szene gesetzt.

Die Bilder wurden nun in der französischen Hauptstadt präsentiert und zusammen mit dem Buch "Coffe Table Book" , in dem sie u. a. erscheinen werden. Die dazu passende Kollektion gibt's dann ab dem 28. Oktober in den Hunkemöller-Stores.

In unserer Bildergalerie gibt es schon mal einen ersten Vorgeschmack auf sexy Sylvie und die neue Kollektion...