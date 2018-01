Tagesschau-Legende Dagmar Berghoff: Todes-Drama!

Fast 17 Jahre lang ist die Ex-"Tagesschau"-Sprecherin Dagmar Berghoff jetzt schon Witwe. Dennoch fehlt ihr Mann der 74-Jährigen noch immer sehr!

Im Podcast der Zeitschrift "Bunte" verriet Berghoff jetzt wie sehr sie das Todes-Drama um ihren Mann belastet hat. Ein halbes Jahr nachdem Dagmar Berghoff ihre "Tagesschau"-Karriere Ende 1999 an den Nagel gehangen hatte, bekam ihr Mann, der Chafarzt der Chirurgischen Abteilung des Israelitischen Krankenhauses in Hamburg, die Schock-Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Dagmar Berghoff: "Ich habe mich gefühlt wie ein Mensch, der auseinandergebrochen ist"

Im Januar 2001 starb er im Alter von 67 Jahren in Berghoffs Armen. "Ich bin kaum rausgegangen und habe mich ganz, ganz graumäusig gekleidet“, erzählt die 74-Jährige über die Zeit nach dem Tod ihres geliebten Mannes "Pit". „Ich musste erstmals wieder meine einzelnen Teile zusammensetzen. Ich habe mich gefühlt wie ein Mensch, der auseinandergebrochen ist.“

Dagmar Berghoff: Tagesschau-Legende gibt ihr überraschendes TV-Comeback

Auf den Rat eines Freundes begann Dagmar Berghoff zwar wieder in verschiedenen TV-Produktionen zu arbeiten, überwunden hatte sie den Tod ihres Mannes aber noch nicht. "Ich konnte nicht glauben, dass Pit tot ist", so Berghoff. "Die "Tagesschau"-Legende nahm professionelle Hilfe in Anspruch.

Dagmar Berghoff wünscht sich auch eine Seebestattung

"Durch Vermittlung bin ich zu einer sehr guten Therapeutin gekommen, die mir das Wort ‚Witwe‘ beibrachte. Ganz schmerzhaft. Witwe. Ich war eine Witwe. Das war auch wieder ein Schock für mich, dass ich eine Witwe bin. Doch als ich das begriffen hatte, konnte ich akzeptieren, dass er gestorben war", sagt Berhoff in dem Podcast.

Ihr Mann hatte sich eine Seebestattung gewünscht - und die bekam er auch. Dagmar Berghoff will es ihm gleichtun, wenn sie einmal stirbt. Damit sie und ihr geliebter Mann wieder vereint sind: "Ich werde das auch machen, mich seebestatten lassen, möglichst an demselben Ort wie mein Mann, und ihm hinterherschwimmen. Er wollte unbedingt in die Nordsee, um runter in den Indischen Ozean schwimmen zu können sozusagen. Als Partikelchen. Und nicht in die Ostsee. Nee, Nordsee. Das ist handfester."

Ein weiterer tragischer Todesfall im Video: