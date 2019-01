Take That mit Robbie Williams: Neues Album und Tournee

Echte Re-Union: Robbie Williams will nicht nur ein Album mit seinen Ehemaligen Kollegen von Take That aufnehmen, er will auch mit der ursprünglichen Besetzung von Take That auf Tour gehen.

Weihnachten soll nun das neue Album erscheinen und im nächsten Sommer geht die Band gemeinsam auf große Stadion-Tournee. Das berichtet die "Sun".

"Alles ist bereit, um Robbies Comeback bei für ein Jahr anzukündigen. Er wird seine Rückkehr in einem öffentlichen Statement verkünden. Dann wird er den Titel "Shame" mit Gary veröffentlichen", plauderte ein Insider aus.

Erst vor Kurzem hat zusammen mit Gary Barlow das Video zum Song "Shame" gedreht. Der Song wird zuerst auf Robbies Best of Album: "In And Out Of Consciousness" erscheinen und als Single dann im Oktober. Das Video greift das Verhältnis zwischen Robbie Williams und auf, das sich immer auf dem schmalen Grad zwischen Liebe und Hass bewegt hat. Es soll alles an den Film "Brokeback Mountain" erinnern.

