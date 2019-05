Tamme Hanken: Rührende Geburtstagsgrüße von Witwe Carmen

Im Oktober 2016 musste Carmen sich für immer von Tamme Hanken verabschieden. Der Tod ihres geliebten Ehemannes macht ihr bis heute zu schaffen. Besonders an seinem Geburtstag saß die Trauer sehr tief. Am 16. Mai wäre der „Knochenbrecher“ 59 Jahre alt geworden.

Tamme Hanken: Herzzerreißende Neuigkeiten zum Todestag!

Geburtstagsgrüße von Witwe Carmen

Auf verfasste die Witwe an Tammes Ehrentag einen rührenden Brief. „Heute Morgen wärst Du mit den Worten wach geworden ‘endlich muss ich nicht mehr mit einer älteren Frau ins Bett gehen‘, da ich ja nun mal schon im Januar Geburtstag hatte. Ja, so warst Du nun mal“, witzelt Carmen zu Beginn ihrer Nachricht. „Nun bist Du schon über 2,5 Jahre nicht mehr bei mir/bei uns. Wie sagtest Du immer....wenn jemand stirbt geht er nie so ganz. Die Hülle geht, aber seine Seele bleibt bei denen, die die Seele bei sich haben wollen. (...) Ich ‚fühle‘ Dich so oft und in so manch einer Situationen höre ich Dein herzerfrischendes Lachen.“ Carmen berichtet ihrem verstorbenen Liebling außerdem davon, dass sie sich rührend um den Hof und die Tiere kümmert. So wie Tamme es zu Lebzeiten tat!

„Ich weiß, dass es Dir gut geht, wo Du nun bist. Hab einen schönen Geburtstag. Ganz viele Menschen hier unten bei mir denken ganz lieb an Dich, so wie ich auch. Du bist in meinem Herzen eingebrannt und so mein steter Begleiter - egal wo ich bin. Ich liebe Dich!!!“