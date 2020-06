Tanja Schumann: Warum wird sie nicht rausgewählt?

Jeden Tag macht Tanja Schumann klar: Wählt mich raus! "Ich wäre euch nicht bösen, wenn ihr für jemand anderen anrufen würdet", bemüht sich der "Samstag-Nacht"-Star, endlich wieder in Freiheit zu kommen. Bis zum Ende im Dschungelcamp ausharren möchte Tanja Schumann gar nicht und eigentlich legt sie keinen Wert auf die Dschungelkrone.

Warum lassen die Zuschauer sie also nicht endlich gehen?

Tanja Schumann ist nicht unbedingt beliebt, aber auch nicht unbeliebt. Darum gibt es bei jeder Rauswähl-Runde immer mindestens einen Kandidaten, der unbeliebter ist als sie. Ruft man für sie an, bekommt sie mehr Stimmen als Mola Adebisi oder Gabby Rinne.

Damit ist sie das Opfer ihrer eigenen Strategie, die lautet: Nur nicht auffallen! Denn außer der Tatsache, dass sie das Camp verlassen möchte, hat man von Tanja Schumann bisher noch nichts gehört.

Ein Grund, warum Tanja Schumann es keinen Tag länger als unbedingt nötig im Dschungel hält, ist ihr Mann. Ihn liebt sie heiß und innig, sie vermisst ihn sehr. Er ist ihre Begleitperson und flog mit ihr nach Australien.

Während Tanja Schumann hungert, genießt er das Leben im Hotel, kann am Pool liegen und gemütlich Urlaub machen. Vielleicht vermisst er seine Tanja dabei nicht so sehr wie sie ihn und er hat sich ein Call-Center-Abo besorgt. Jeden Tag ruft er oft für sie an, damit er den Urlaub noch eine Weile länger ganz alleine am Hotelpool verbringen kann.

Eine sehr gewagte Theorie: Hat Tanja Schumann doch noch mehr Fans, als man glaubt? Immerhin war die Show "RTL Samstag Nacht" sehr beliebt und Tanja Schumann ein großer Teil davon. Außerdem spielte sie in anderen Fernsehfilmen wie "Adelheid und ihre Mörder" mit.

Seit 2011 hilft sie außerdem Olivia Jones bei den Touren durch St. Pauli in Hamburg. Wenn alle Menschen, mit denen sie dort durch die Bars spaziert ist, für sie anrufen, kommen einige Stimmen zusammen.

Tanja Schumann hat die Endziffer -10. Verwählt sich jemand und hat einen Zahlendreher, landet er bei Tanja Schumann.