Tanja Tischewitsch: So stolz auf ihre großen Brüste!

Natürlich gibt es via Facebook ein Beweisfoto mit einer Widmung: „Bacon 1 und Bacon 2 werden immer größer und größer“. Finden allerdings nicht alle so gut. Einige User empören sich gar fürchterlich und werden verbal massiv ausfallend: „Dich so zu präsentieren und das als werdende Mutter ist echt eine Schande! Solltest dich schämen“ und „Du solltest mal langsam anfangen erwachsen zu werden. Du hast bald eine riesen Verantwortung und verhälst dich wie eine billige Bitch. Dein Kind wird sich freuen eines Tages fast nackt Bilder von der Mutter zusehen“, wird unter dem Foto gepöbelt. Mit solchen Reaktion hat die werdende Mutter sicherlich nicht gerechnet.