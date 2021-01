Tanya Roberts nach Falschmeldung: Das Bond-Girl ist tot!

Noch Anfang der Woche hieß es, dass Tanya am Sonntagabend verstorben ist. Kurze Zeit später wurde die Todesmeldung jedoch wieder zurück genommen. Nun die traurige Gewissheit: Ihr Partner Lance O'Brien erzählte "TMZ" nun, dass er Montagabend kurz nach 21 Uhr einen Anruf ihrer Ärzte erhalten habe, dass Tanya gestorben sei. Bereits am Sonntag wendete sich ihr Partner mit dieser Meldung an die Öffentlichkeit, nachdem er sie im Krankenhaus besucht habe und gesehen habe, wie sie ihre Augen schloss "und er sah, wie sie verblasste".