Tara Fares: Instagram-Star auf offener Straße erschossen

Tara Fares hat über 2,8 Millionen Follower auf Instagram, die sie stets mit zahlreichen Fotos von sich begeisterte. Nun ist die 22-Jährige tot.

Tara wurde erschossen

Sie wurde am späten Donnerstagnachmittag in Bagdad ermordet. Sie wurde von drei Schüssen getroffen, wie das irakische Innenministerium mitteilte. Obwohl sie sofort in ein Krankenhaus gebracht wurde, kam jede Hilfe zu spät. Bisher ist nicht bekannt, wer die junge Frau getötet hat.

Viele Fans vermuten, dass der westliche Lebensstil der Influencerin für Unmut gesorgt haben könnte. Schon im August wurden die Besitzerin eines Schönheitssalons, eine -Expertin und eine Menschenrechtsaktivistin in ihren Häusern ermordet. Noch ist nicht klar, ob diese Fälle eventuell zusammenhängen.