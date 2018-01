Tara Reid: Neue Mager-Schockfotos

Obwohl sich Tara Reid kaum noch auf den Beinen halten kann, ignoriert ihr Umfeld den alarmierenden Gesundheitszustand und macht lieber Party...

Die Size-Zero-Hotpants rutschen von der Hüfte, der Bauch ist so ausgezehrt, dass man jede Rippe sieht, und überall hängt die Haut schlaff herunter, weil sich kein einziges Gramm Fett mehr am Körper befindet! Auf aktuellen Fotos aus Tulum, Mexiko, sieht Tara Reid (42) schockierend mager und elend aus.

„Sie wiegt nur noch 38 Kilo und ist ein wandelndes Skelett“, berichten Miturlauber. Und tatsächlich, selbst für die immer schlanke Tara sind ihr aktuelles Gewicht und Aussehen ein trauriges Extrem. Ihr BMI liegt bei einer Körpergröße von 1,65 Meter nur noch bei 13,96 – viiiiel zu wenig! Mit einem BMI von 20 ist man normalgewichtig, unter 18,5 ist man zu dünn, und ab einem BMI-Wert unter 16 gilt man als unterernährt. Danach kommt nur noch „nicht lebensfähig“, und daran kratzt Tara schon gewaltig.

Wie sie sich auf den Beinen hält, ist unerklärlich

Ihre Fans machen sich jedenfalls große Sorgen und bitten die Schauspielerin, sich endlich Hilfe zu suchen: „Es ist nicht gesund, so magersüchtig zu sein, das kann dich das Leben kosten“, schreiben sie auf ihrem Instagram-Account. Die Personen aber, von denen Tara denkt, dass sie ihr am nächsten stehen, und die sich als ihre Freunde bezeichnen, kümmern sich offenbar kein Stück darum, wie drastisch es mittlerweile um Taras mentale und körperliche Gesundheit steht.

„Mit meiner Familie in Tulum“, postet der „American Pie“-Star aus dem Urlaub und zeigt damit, wie wichtig ihr diese Menschen sind. Aber warum ignorieren genau sie Taras knochiges Gestell und ihren wackeligen Gang? „Ihre Entourage ist nur am Partymachen! Alle hängen ständig an der Bar ab und tanzen sich auf irgendwelchen Strandpartys die Füße wund“, so ein Beobachter.

Ist es für sie zu anstrengend, sich mit ihrer Freundin mal hinzusetzen und ein ernstes Gespräch à la „Ich mache mir Sorgen um dich. Wie kann ich dir helfen?“ zu führen? Etwas, das in Taras Situation dringend nötig ist. Denn sie selber scheint gar nicht zu merken, wie schlecht ihr Gesundheitszustand tatsächlich ist. Stattdessen betont sie immer wieder: „Ich bin nicht magersüchtig, ich bin einfach nur schlank.“ Vielleicht sollten ihr ihre Freunde mal den Spiegel vorhalten?