Tara Tabitha: Öffentliche Entschuldigung – Ryan Wöhrl reagiert eindeutig

Schon früh im Verlauf der diesjährigen Staffel veränderte sich die Stimmung im Haus merklich. Mehrere Paare schlossen sich zu Allianzen zusammen und positionierten sich gegen Ryan und Lina. Auch Tara Tabitha (32) und ihr Partner Dennis Lodi (30) machten dabei keine Ausnahme. Besonders auffällig: Tara wurde sogar mit dem Ausdruck „Pussy“ gegenüber Ryan deutlich – ein Moment, der für viele Zuschauer zur Eskalation beitrug.