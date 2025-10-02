Tara Tabitha: Öffentliche Entschuldigung – Ryan Wöhrl reagiert eindeutig
Im „Sommerhaus“ verbündeten sich viele Paare gegen Ryan Wöhrl und Lina. So geht der Zoff nach der Show weiter.
Nach dem „Sommerhaus“ meldet sich Tara mit versöhnlichen Worten.
© RTL
Stress, Drama und hitzige Konflikte – kaum ein Reality-Format sorgt regelmäßig für so viel Aufregung wie „Das Sommerhaus der Stars“. Auch in der Ausgabe 2025 bleibt das TV-Haus dem Ruf als Streithotspot treu. Ryan Wöhrl (23) und Freundin Lina (25) wurden von einigen Mitstreitern schnell zum Hass-Paar der Staffel auserkoren. Doch jetzt scheint sich das Blatt zu wenden.
Eskalation im Sommerhaus: Ryan und Lina werden zum Ziel
Schon früh im Verlauf der diesjährigen Staffel veränderte sich die Stimmung im Haus merklich. Mehrere Paare schlossen sich zu Allianzen zusammen und positionierten sich gegen Ryan und Lina. Auch Tara Tabitha (32) und ihr Partner Dennis Lodi (30) machten dabei keine Ausnahme. Besonders auffällig: Tara wurde sogar mit dem Ausdruck „Pussy“ gegenüber Ryan deutlich – ein Moment, der für viele Zuschauer zur Eskalation beitrug.
Achtung, Spoiler! In der fünften Folge kam es schließlich zur Exit-Challenge zwischen diesen beiden Paaren – mit dem Ende für Ryan und Lina im „Sommerhaus“.
Der Streit geht online weiter
Doch wie geht es nach dem Auszug der beiden mit dem Zoff weiter? Nachdem zuvor noch einige Paare auf Instagram Lina und Ryan attackiert hatten, scheint jetzt Ruhe einzukehren. Ausgerechnet Tara Tabitha selbst sorgt für eine Wende.
Tara Tabitha nimmt öffentlich Stellung: „Es tut mir leid“
In einem überraschenden und offenen Instagram-Statement richtet Tara Tabitha nun versöhnliche Worte an ihre einstigen Kontrahenten:
„Ich möchte mich auch öffentlich nochmal bei euch entschuldigen. Wir haben uns in der Show beim Spiel schon respektvoll voneinander verabschiedet und auch privat habe ich Ryan schon geschrieben, was mir persönlich wichtiger ist als öffentlich, aber more is more“, schreibt Tara.
Die Influencerin räumt zudem ein, dass ihr Verhalten speziell gegenüber Lina unangemessen war:
„Es tut mir leid, dass wir dazu beigetragen haben, dass ihr euch unwohl gefühlt habt. Und ich habe mich auch blöd vor allem Lina gegenüber verhalten in der Show, und dafür entschuldige ich mich von Herzen.“
Mit Blick auf die schwierige Balance zwischen Unterhaltung und echten Gefühlen betont Tara:
„Manchmal ist es schwierig, die richtige Balance zwischen Show und Unterhaltung zu finden. Das sollte aber niemals auf Kosten des Wohlbefindens einer Person passieren.“
Abschließend ergänzt sie, sie möge beide als Personen gerne und fände sie „auch süß als Paar“. Sie wünsche beiden nur alles Liebe.
Versöhnung mit Ryan und Lina: Konflikt beigelegt?
Die Reaktion von Ryan und Lina lässt nicht lange auf sich warten: Ryan teilt Taras Entschuldigung in seiner eigenen Instagram-Story und sendet damit ein deutliches Signal für eine Versöhnung. Das einstige Kriegsbeil im „Sommerhaus der Stars“ scheint zwischen diesen Parteien begraben. Das ist allerdings nicht bei allen so …
Juristisches Nachspiel bei anderen Kandidaten?
Während sich zwischen Tara, Ryan und Lina eine positive Wendung abzeichnet, bleibt die Lage bei anderen Teilnehmern angespannt. Besonders zwischen Silva Gonzalez (46) und Dennis stehen nach wiederholten, heftigen Beleidigungen sogar rechtliche Schritte im Raum – trotz einer öffentlichen Entschuldigung. Es bleibt also spannend!