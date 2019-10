Reddit this

"Tarzan"-Star Ron Ely: Blutiges Familiendrama! Brutaler Mord an seiner Frau

Blutiges Familiendrama um "Tarzan"-Star Ron Ely! Am Dienstagabend wurde seine Frau von dem gemeinsamen Sohn Cameron erstochen.

Der frühere „Tarzan“-Darsteller Ron Ely muss einen grausamen Verlust verkraften. Am Dienstag wurde in seinem Haus in Santa Barbara ein Notruf abgesetzt. Als die Polizei eintraf, fanden sie seine Ehefrau Valerie Lundeen Ely erstochen vor. Besonders bitter: Der gemeinsame Sohn Cameron war für den Mord verantwortlich.

Sulli: Die K-Pop-Sängerin stirbt mit 25 Jahren!

Ron Ely: Schwerer Verlust

Der Tatverdächtige wurde auf dem Grundstück gefunden und von den Beamten erschossen, weil er als Bedrohung eingestuft wurde. Ron Ely verlor an einem Abend also nicht nur seine Frau, sondern auch seinen Sohn. Glücklicherweise wurde er bei dem blutigen Familiendrama nicht verletzt.

Ely wurde in den 1960er Jahren durch seine Hauptrolle in der Fernsehserie „Tarzan“ bekannt und stand auch schon mit wie vor der Kamera. Mit seiner Frau war er seit 1984 verheiratet. Das Paar hat außerdem noch zwei Töchter.

Von diesen Stars mussten wir uns 2018 verabschieden: