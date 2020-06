The Taste: Notarzt-Einsatz! Kandidatin Gabi kollabiert

Glücklicherweise waren bereits Sanitäter in der Nähe und konnten Gabi sofort behandeln. Trotzdem war das ganze Team in großer Sorge um die Kandidatin "Wir haben die Verkündung sofort unterbrochen und das ganze Team hat sich um Gabi gekümmert. Sie ist dann auch zur Sicherheit mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Denn die Gesundheit geht einfach immer vor", so Frank Rosin.

Ob Gabi trotzdem bei "The Taste" weiterkochen kann, ist noch nicht bekannt. Die Antwort gibt es in der nächsten Folge am morgigen Mittwoch um 20.15 Uhr.