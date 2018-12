Reddit this

"The Taste" Roland Trettl steigt aus!

Seit 216 war er in dem Sat.1-Format als Juror zu sehen – nun zieht er einen Schlussstrich. „Ich bin ein Typ, der gern zwischendurch einen Tapetenwechsel hat und immer wieder Neues ausprobiert. Nachdem ich bei der letzten Staffel gewonnen habe, war das ein guter Zeitpunkt“, erzählt Roland Trettl.

Roland Trettl wird sich aber nicht ganz aus dem Fernsehen verabschieden, denn er wird bald bei zu sehen sein.

„Es wird mit ‚First Dates‘ weitergehen, und ich mache die Sendung ‚True Story‘ zusammen mit Michael Mittermeier für Vox. Apropos Tapetenwechsel: Ich bin immer offen für neue Farben und Muster, sprich für Neues, und wir arbeiten immer auch an anderen Ideen“, sagt er. Wer künftig in der Jury bei „ “ sitzen wird, hat Sat.1 noch nicht bekanntgegeben – der Sender wird aber definitiv weiter an dem Format festhalten.