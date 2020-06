The Taste: Tim Mälzer verlässt die Sendung

Und während sich die Starköche Frank Rosin (49), Cornelia Poletto (44) und Alexander Herrmann (44) sich schon riesig auf die Challenge freuen, ist einer nicht mehr mit an Bord: Koch Tim Mälzer (45). Der Grund? Ganz offensichtlich Zeitmangel. Tim ist gerade nicht nur bei Kitchen Impossible auf VOX zu sehen, sondern bekommt bald auch eine ganz neue Sendung: Er wird in diesem Jahr mit seiner neuen Gastro-Challenge "Karawane der Köche" bei Sat.1 zu sehen sein.

Auch privat will er sich sicher ein wenig mehr Zeit gönnen. Wie die Bild vor wenigen Wochen berichtete, soll der 45-Jährige bald zum ersten Mal Papa werden. Da muss eben die Juror-Rolle hintenanstehen.

Doch die Fans der Sendung müssen jetzt nicht traurig sein. Tim bekommt einen würdigen Nachfolger: Sternekoch Roland Trettl (44) wird an seiner Stelle die Schützlinge unter seine Fittiche nehmen. Und der ist sowas von bereit: "Die Kollegen in der Jury bereiten sich besser darauf vor: Ich will und werde mit meinem Team den Titel holen."