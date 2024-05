Tatjana Gesell: So lebt das Ex-Realitysternchen heute!

Eine Zeit, die jetzt allerdings hinter Tatjana liegen soll. So erklärt das Ex-Realitysternchen in einem Interview auf ihrer 53. Geburtstagsfeier, dass sie ihr Leben in den letzten Jahren von Grund auf verändert hätte. "Ich führe ein völlig neues Leben", enthüllt Tatjana. Und damit würde sie nicht meinen, dass dieses langweilig sei, sondern "einfach anders". Eine Tatsache, die der 53-Jährigen in den letzten Jahren wohl gutgetan habe. "Ich bin sehr, sehr glücklich", erklärt die ehemalige Dschungelcamperin.

Sie würde so zum Beispiel mittlerweile keinen Alkohol mehr trinken: "Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Ich vermisse das auch gar nicht. Also warum Alkohol?" Weiterhin hätte sie aber auch ein ganz neues Verständnis für Freundschaft und Familie gefunden: "Ich finde es schön, mit Freunden zu feiern, das ist ganz wichtig." Ursprünglich, hätte Tatjana auch mit ihrer Verwandtschaft feiern wollen, doch lebt diese recht weit weg und schaffte es nicht zur Feier. Die 53-Jährige sieht es gelassen: "Wir holen das nach."

Auf die Frage, ob ebenfalls ein Mann etwas mit der "neuen" Tatjana zu tun hatte, erklärt sie: "Tja, das ist immer das große Geheimnis. Ja, es wird da schon jemanden geben. Aber, wie gesagt, das ist immer etwas kompliziert." Dennoch wäre sie momentan aber einfach glücklich und genießt ihre Zeit: "Ich finde es schön und ich liebe es, hier zu sein, und tolles Essen, tolle Menschen. Und ist schön, ich fühle mich sehr, sehr gut.“

