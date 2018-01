Tatjana Gsell: Trennungs-Drama!

Am 19. Januar heißt es endlich wieder: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" Dann startet nämlich das Dschungelcamp (21.15 Uhr) bei RTL. Mit dabei soll auch Tatjana Gsell sein. Und die sorgt schon vor dem Einzug in den Dschungel für ordentlich Schlagzeilen.

Tatjana Gsell: Überraschende Rotlicht-Beichte!

Tatjana Gsell: Trennung an Silvester!

An Silvester hat sie ihrem Freund Herbert Schmitz nämlich völlig überraschend den Laufpass gegeben! Das bestätigte auch das Management gegenüber RTL. Seit zweieinhalb Jahren waren Tatjana Gsell und der Manager ein Paar. Jetzt ist Schluss. Aber wieso?

Wie das Management erklärt, soll sich Herbert Schmitz zu sehr in der Vordergrund gedrängt haben. Das hat Tatjana Gsell offenbar nicht gepasst. Jetzt geht sie eben frei und als SIngle in den Dschungel!

Tatjana Gsell: Escort-Beichte

Erst vor wenigen Tagen schockte Tatjana Gsell mit der Beichte, dass sie früher als Escort-Girl gearbeitet hat und so auch ihren Mann Franz Gsell kennengelernte. Man darf also gespannt sein, was Tatjana Gsell noch so alles ausplaudert, wenn sie Nachts im Dschungel am Lagerfeuer sitzt....