Dschungelcamp 2018 -Tatjana Gsell: Das macht sie heute!

Es war lange ruhig um Tatjana Gsell. Bis jetzt! Durch ihre Teilnahme beim "Dschungelcamp 2018" gelang ihr der Sprung zurück in die Öffentlichkeit. Das "Dschungelcamp" ist bekannt für die "tiefsinnigen" Gespräche am Lagerfeuer. Wird auch Tatjana Gsell über ihre bewegte Vergangenheit plaudern oder berichtet sie lieber über ihr aktuelles Leben?

Tatjana Gsell: Gefängnis, nackt Fotos und Adelstitel

In der Vergangenheit schockte Tatjana Gsell die Medien meist mit Negativ-Schlagzeilen. Im Jahr 2003 musste sie wegen dem mysteriösen Tod ihres Manns Franz Gsell für 173 Tage im Gefängnis sitzen. Danach folgte zwischen Kokain und anderen Skandalen die Beziehung zu Ferfried Prinz von Hohenzollern. Das "royale"-Paar polarisierte die Republik mit ihrer Reality-Show "Foffi und Tatjana". Zu guter Letzt zog Tatjana für "Penthouse" blank. Doch was kam danach?

Dschungelcamp 2018: Kader Loth ist die neue Dschungelexpertin!

Tatjana Gsell lebt in London

Wie bekannt wurde, lebt Tatjana momentan in einer kleinen Mietwohnung in London. Selber bezeichnet sich die Blondine als "Starlet", die für Auftritte gebucht werden kann. Wie sie ihren Lebensunterhalt sonst finanziert, ist nicht bekannt. Es ranken sich viele Spekulationen um ihre finanzielle Lage. Es wird behauptet, sie hätte sich einen reichen Engländer geangelt. Was an dem Gerücht wahr ist, weiß jedoch niemand. Vielleicht werden wir im "Dschungelcamp" mehr erfahren...