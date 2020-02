"Tatort"-Star Burkhard Driest ist tot!

Reddit this

Burhard Driest ist tot! Seine Familie bestätigte jetzt die traurige Nachricht. Der 28-Jährige ist nach langer Krankheit am Donnerstag in Berlin gestorben. Was die genaue Todesursache war, ist nicht bekannt.

Hollywood-Star Ben Cooper ist tot!

So bewegt war das Leben von Burkhard Driest

Burkhard blickte auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Er spielte des Öfteren im " " und in der Krimiserie "Ein Fall für Zwei" mit. Auch als Drehbuchautor erlangte Burkhard Bekanntheit. So war er u.a. für Filme wie "Endstation Freiheit" und "Falco meets Amadeus" verantwortlich. Bis heute legendär ist sein Auftritt in der WDR-Talkshow "Je später der Abend“. Dort konnte er Schauspielerin Romy Schneider die Worte "Sie gefallen mir! Sie gefallen mir sehr!" entlocken.

1966 sorgte der Film-Star allerdings wegen seines Privatlebens für Schlagzeilen. Damals wurde er wegen schweren Bankraubs zu fünf Jahren Haft verurteilt. Wegen guter Führung durfte er nach drei Jahren das jedoch wieder verlassen.

Von diesen prominenten Persönlichkeiten mussten wir uns 2019 verabschieden: