"Tatort"-Star Hans Prescher ist tot!

Große Trauer in der TV-Welt! Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb "Tatort"-Star Hans Prescher im Alter von 89 Jahren.

Hans Prescher ist tot! Der 89-Jährige schloss am vergangen Sonntag in München für immer seine Augen.

Hans Prescher war einer der Erfinder der "Tatort"-Reihe

Ende der 60er war Hans Prescher an der Entwicklung des Krimiklassikers " " beteiligt. Unter seine Verantwortlichkeit fielen auch Großprojekte, wie die elfteilige -Verfilmung des Thomass-Mann-Romans "Buddenbrooks". Neben seiner Rolle als Fernsehspielchef des "HR", betreute er ebenfalls Kinoproduktionen. Unter anderem mit den Regisseuren Volker Schlöndorff, Werner Herzog und István Szabó. Die unter "HR-Beteiligung realisierten Spielfilme "Die Blechtrommel" von Schlöndorff und "Mephisto" von Szabó wurden mit dem "Oscar" ausgezeichnet.

Hans Prescher genoss hohes Ansehen

Ganze 38 Jahre war Hans Prescher für den Sender tätig, bevor er 1994 in den Ruhestand verabschiedet wurde. "HR"-Intendant Manfred Krupp würdigte Prescher als Fernsehspielchef, dem es in besonderer Weise gelungen sei, Populäres und Anspruch miteinander zu verbinden. "Er hat die Kreativlandschaft in Deutschland entscheidend mitgeprägt", sagte Krupp. Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Hans Prescher stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

