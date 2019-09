"Tatort"-Star Michael Schreiner ist tot!

Michael Schreiner war im Laufe seiner Karriere in einigen deutschen -Produktionen zu sehen. Den meisten Zuschauern ist er durch seine Rolle im Ludwigshafener " " als Assistent der Hauptkommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) bekannt. Außerdem begeisterte er acht Jahre lang in der bayrischen "Dahoam is Dahoam". Jetzt müssen die Fans Abschied von ihrem Idol nehmen.

Was war die Todesursache?

Michael ist am 8. September gestorben, wie es in einer Traueranzeige in der "Süddeutschen Zeitung" stand. Die Trauerfeier fand vier Tage später in München statt. Über die Todesursache ist bisher noch nichts bekannt. Nur so viel: Der Schauspieler sei "sanft entschlafen".

"Die Nachricht erfüllt uns alle mit Trauer"

Kollegin Daniela Boehm meldete sich bereits zu Wort. "Die Nachricht vom Tod Michael Schreiners erfüllt uns alle mit tiefer Trauer. In unserer Erinnerung bleibt er als wunderbarer Schauspieler lebendig, der nicht nur die Figur des Xaver in 'Dahoam is Dahoam' überzeugend und in einer unvergleichlichen Art und Weise verkörperte", teilte sie im Namen der BR-Redaktion mit.

