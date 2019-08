Tattoo-Geheimnis um Oliver Geissen

Reddit this

Foto: Photo by Andreas Rentz/Getty Images

Gegenüber der „Bild“ sagte : „Die 50 stört mich überhaupt nicht! Ich feiere meinen Geburtstag mit meinen Lieben.“

Und genau dies tut der beliebte Moderator. Auf Sylt feiert Oliver Geissen seinen 50. Geburtstag und verbringt an der Nordsee ein paar entspannte Tage.

Oliver Geissen: So kennt man ihn nicht

Auf einem Schnappschuss, dass „Bunte.de“ vorliegt, zeigt sich der -Moderator in einem lockeren Freizeitoutfit.

Nicht wie gewohnt in Sakko und Hemd, sondern in einer kurzen Camouflage-Hose und einem schwarzen Tank-Top posiert Oliver Geissen lässig vor einer Strandbar. Dazu kombiniert er eine dunkle Sonnenbrille und Schmuck aus Holzperlen. Doch etwas an seinem Outfit sticht sofort ins Auge: Ein großes Tattoo, das seinen linken Arm von der Schulter bis zum Ellenbogen ziert. Welch eine Überraschung, die der Anzugträger sonst verbirgt.

Oliver Geissen: Ehe nach 10 Jahren am Ende?

Bekannt wurde Oliver Geissen durch seine Moderatorentätigkeit in zahlreichen Formaten des Fernsehsenders „RTL“, wie zum Beispiel „Die Oliver Geissen Show“, „Die ultimative Chartshow“ oder „Deutschland sucht den Superstar“.

Seit 2009 ist Oliver Geissen mit der Schauspielerin Christina Plate verheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, mit dem sie in Hamburg wohnen.