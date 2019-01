Taylor Swift: Baby-Hammer!

Na das sind mal absolute Hammer-Neuigkeiten von . Dass die Sängerin ein bekennender Kinder-Fan ist, ist definitiv nicht Neues. Schon des Öfteren verriet Taylor, wie sehr sie Kinder liebt. Doch ist das Grund genug für sie, um bald selber Mama zu sein?

Miley Cyrus & Liam Hemsworth: Enthüllt! Dieser süße Grund steckt hinter der Hochzeit!

Taylor Swift ist glücklich mit ihrem Freund

Schon seit über einem Jahr führen Taylor und Schauspieler Joe Alwyn eine absolute Vorzeige-Beziehung. Auch wenn die Sängerin probiert, den 27-Jährigen aus der Öffentlichkeit fernzuhalten, gelangen immer neue Details ihrer Liebe ans Tageslicht, die zeigen, wie glücklich die beiden miteinander sind. Doch wie sieht es eigentlich mit dem Thema "Baby" bei den beiden aus? Wollen sie ihrem Glück durch einen süßen Spross die Krone aufsetzten?

Ist Taylor schwanger?

Wie nun durch unterschiedliche US-Medien berichtet wird, soll Taylor bereits in anderen Umständen sein. So heißt es: "Sie hat diesen besonderen Glow und ist fülliger als gewöhnlich. Taylor muss schwanger sein!" Was für ! Auch einige Bilder der zeigen, dass sie unter ihren Bühnen-Outfits schon seit längerem ein kleines Bäuchlein versteckt. Ob Taylor allerdings wirklich schwanger ist, ist nicht bekannt. Offiziell gab sie dazu jedenfalls noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...