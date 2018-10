Team Wallraff: Das ist das Thema der Sendung

In „Team Wallraff - Reporter undercover“ haben Günter Wallraff und sein Reporter-Team schon viel aufgedeckt – oft sind Bedingungen in der Arbeitswelt ein Thema. Dank der investigativen Recherchen in konnten haarsträubende Formen der Ausbeutung aufgedeckt werden.

"Team Wallraff" recherchiert in der Immobilienbranche

gibt das Thema der Sendung immer erst kurz vor der Ausstrahlung bekannt. Es gibt aber schon jetzt einige Details zu der neuen Folge: Diesmal wagen sich die Enthüllungs-Reporter in die Immobilienbranche.

Kaum bezahlbarer Wohnraum

Seit Jahren steigen die Mietpreise an – in Großstädten wie München, Köln oder Frankfurt können sich die Menschen kaum noch bezahlbare Wohnungen leisten. Oft arbeiten Vermieter oder auch Makler mit miesen Tricks und umgehen die Mietpreisbremse, die von der Bundesregierung vor einiger Zeit eingeführt wurde. In der Politik ist bezahlbarer Wohnraum ein Dauerthema – eine Lösung wurde jedoch noch nicht gefunden.

RTL zeigt neue Folge von "Team Wallraff"

Günter Wallraff macht sich in der Immobilienbranche auf die Spurensuche – was aber genau in der Sendung heute aufgedeckt wird, wird RTL wohl in den nächsten Stunden bekanntgeben. RTL zeigt die neue Folge von „Team Wallraff – Reporter“ undercover“ heute um 20:15 Uhr bei RTL.