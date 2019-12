"Teen Mom"-Star Mackenzie McKee: Ihre geliebte Mutter ist tot

Reddit this

Eigentlich hatte Mackenzie McKee die Hoffnung, dass ihre Mutter nach der Krebsdiagnose im letzten Jahr wieder gesund wird. Immerhin hatte die Chemotherapie im noch angeschlagen. Nun hat Mama Angie den Kampf gegen die heimtückische Krankheit jedoch verloren.

Mackenzie trauert um ihre Mutter

Auf bestätigt der „ “-Star die schreckliche Nachricht. „Mama hat die Ziellinie überquert. Sie hat den Kampf nicht verloren, sie hat gewonnen“, beginnt sie ihren langen Abschieds-Post.

„Mama, ich habe dich nicht verdient. Aber du hast mich so bedingungslos geliebt. Du warst der Kleber, der mich zusammengehalten hat. Diejenige, der immer an mich geglaubt hat. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun soll“, schreibt die 25-Jährige.

Nun will Mackenzie wieder nach vorne blicken und ihre Mama stolz machen…

