Teenager (16) enthauptet Nachbarsmädchen (7)

Mit einem Brotmesser soll er den Kopf des Mädchens abgetrennt haben. Vor Gericht stand der Teenager jetzt die brutale Tat. Vor Gericht musste sich der Jugendliche jetzt verantworten: Er wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt.

Das Mädchen war „zur falschen Zeit am falschen“ Ort, heißt es in Polizeikreisen. „Ich kann es nicht noch näher schildern“, sagte er am Mittwoch vor Gericht. „Ich kann mich nicht erinnern, den Kopf ganz abgetrennt zu haben“, so der Täter laut „Bild“ weiter.

Nachdem er den Kopf abgetrennt habe, versuchte er, das Blut wegzuspülen. Das tote Kind entdeckten wenige Stunden später Müllmänner, welche umgehend die Polizei alarmierten. „Er ist so schwer krank, dass er nicht weiß, was er tut, und nicht Recht von Unrecht unterscheiden kann“, sagte seine Verteidigerin.