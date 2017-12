Teenie ersticht Mädchen (15) in Drogeriemarkt!

Teenie ersticht Mädchen (15) in Drogeriemarkt!

Schreckliche Tat mitten in Kandel - und das ausgerechnet auch noch in einem Drogeriemarkt!

Ein 15-jähriger Teenie soll bei "dm" ein gleichaltriges Mädchen erstochen haben. In dem Drogeriemarkt ist der Streit zwischen dem Afghanen und dem Mädchen völlig eskaliert. Dann hat der Täter plötzlich zugestochen, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Das Opfer kam nach der brutalen Tat in ein Krankenhaus - dort verstarb es wenig später an den schweren Verletzungen. Die Polizei konnte den Täter später festnehmen - seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Eine Augenzeugin schildert den dramatischen Vorfall: "Ich war total geschockt, als ich mit dem Auto gegen 15.40 Uhr an dem Drogeriemarkt vorbeigefahren bin. Da war schon alles voller Polizeiautos, Rettungssanitätern. Ein Notarztauto stand auch da. Alles hat sich in dem Geschäft abgespielt", sagt sie in der "Bild"-Zeitung. Weshalb der Streit zwischen den Teenies eskalierte, ist nicht bekannt.