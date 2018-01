Cottbus: Teenies schlitzt Schüler das Gesicht auf

In Cottbus hat sich eine blutige Attacke ereignet: Zwei Teenager sollen einem Schüler mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt.

Der schreckliche Vorfall soll sich am Mittwoch ereignet haben. Ein 15- und 16-Jähriger konnten mittlerweile von der Polizei festgenommen werden. Nach der Festnahme wurden die Wohnungen der beiden Syrer untersucht.

Was geschah wirklich?

An der Straßenbahnhaltestelle Stadtpromenade/Blechen Carré sind die Teenager aufeinander getroffen. Dort soll es zu einem Streit gekommen sein. Einer der Täter soll das Opfer gegen eine stehende Straßenbahn gedrückt haben und schlitzte anschließend sein Gesicht auf. Das ist nicht der erste Zwischenfall an der Haltestelle: Erst vor wenigen Tagen wurden dort Rentner von Teenagern bedroht. Der verletzte Jugendliche kam in ein Krankenhaus und wird dort behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.