Temperatursturz: So extrem wird der Winter!

Zuletzt waren die Temperaturen relativ mild in Deutschland - das wird sich jetzt wieder ändern! Denn der Winter schlägt mit voller Härte in Deutschland wieder zu.

In den kommenden Tagen rutschen die Temperaturen regelrecht in den Keller. Ab 400 Meter ist sogar Schnee möglich - nachts kann es sogar bis ins Flachland schneien. Besonders ungemütlich soll es ab Donnerstag werden.

Die Temperaturen sollen tagsüber ab Freitag nur noch um die 5 Grad liegen. Besonders winterlich wird es im Süden - in den Mittelgebirgen sind teils heftige Schneefälle möglich. Naschts sind sogar nur Temperaturen von bis zu Minus 1 Grad möglich.

Der Februar zeigt sich also nochmal von seiner winterlichen Seite. Das kalte Wetter soll uns vorerst auch erhalten bleiben: Am Wochenende und auch in der nächsten Woche ist keine Besserung in Sicht.