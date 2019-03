Temptation Island: Mega-Zoff hinter den Kulissen!

Anastasiya mischte "Tempation Island" ordentlich auf. Immer wieder versuchte sie Salvatore um den Finger zu wickeln. Sehr zum Ärger seiner Freundin Christina...

Christina: "Die kannste direkt in die Mülltonne stecken"

"Ich glaube, den Salvatore kann man sehr leicht knacken. Ehrlich gesagt habe ich mir die Frauen nicht so angeschaut, weil die interessieren mich nur ganz ganz wenig. Und seine Freundin ist auch nicht die Hübscheste", ätzte Anastasiya am Lagerfeuer.

Das konnte sich Christina nicht gefallen lassen. "Wenn die ihren Mund so ekelhaft auf macht, und nur scheiße erzählt, dann ist die ganz schnell weg von Salvatore", schimpfte sie. Es folgten zahlreiche weitere Beleidigungen wie "Sie ist so eine Bratze" und "Die redet so viel Scheiß. Die kannste direkt in die Mülltonne stecken".

Dominik Bruntner: Ex-Freundin Lena packt über Temptation Island aus

Anastasiya will Christina anzeigen

Jetzt platzt Anastasiya endgültig der Kragen! "Sie hat mich nicht nur in der Show beleidigt, sondern auch bei danach. Mittlerweile habe ich sie geblockt. Aber wenn das so weitergeht, werde ich sie anzeigen. Ich muss mir das nicht gefallen lassen", sagte sie gegenüber der "BILD"-Zeitung. "Ich bin 30 und sie hat freiwillig bei diesem Experiment mitgemacht. Ich kann nichts für Salvatores Verhalten."

Doch Christina zeigt sich trotzdem nicht einsichtig. "Ich bereue nicht, was ich gesagt habe. Sie hat es verdient. Das ist halt meine Art und ich sage, was ich denke", so die 27-Jährige. Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis dieser Streit in die zweite Runde geht...