Willi Herren: Bittere Demütigung von Frau Jasmin!

In der neuen Folge, die HIER bei TVNOW bereits vorab abrufbar ist*, schauen sich die Männer am Lagerfeuer an, was ihre Frauen ohne sie getrieben haben. Besonders Willi muss schlucken. Denn Frau Jasmin verrät den anderen Bewohnern, dass er sehr mit seinem Gewicht hadert. "Bei Nutella ist es am aller schlimmsten. Der isst das ganze Glas auf. Egal welche Größe", plauderte sie aus. Für Willi ein Schlag ins Gesicht! Wenig später sagt der Ballermann-Sänger enttäuscht: