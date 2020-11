Temptation Island VIP: Eskalation in der Männervilla!

Auf "Temptation Island VIP" geht es heiß her! Obwohl Calvin eigentlich sein Herz an Roxy verschenkt hat, geht er mit den anderen Single-Damen in der Villa ordentlich auf Tuchfühlung. Besonders mit Maria sprühen die Funken. Sie räumte sogar sein Zimmer auf und dekorierte es mit roten Rosenblättern und Champagner. Doch als Calvin plötzlich mit den anderen Frauen flirtet, knallt bei Maria eine Sicherung durch…

