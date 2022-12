Temptation Island VIP: Tommy packt aus! Sind er und Sandra doch noch zusammen?

Die diesjährige Staffel von "Temptation Island VIP" hat nicht nur die Zuschaue mit offenen Mündern dastehen lassen, auch die Kandidaten waren teilweise voneinander schockiert. Das Verhalten von der ehemaligen "Ex on the Beach"-Teilnehmerin und Freundin von Tommy Pedroni, Sandra, ging zu weit - da waren sich alle einig. Bis auf Sandra selbst. Die zeigte auch im großen Wiedersehen der Show nur wenig Verständnis für ihren Ex. Aber ist er überhaupt ihr Ex oder haben sie sich doch wieder versöhnt? Jetzt packt Tommy aus!

