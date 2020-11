Giulia Siegel & Ludwig Heer: Tränen-Kollaps! Bedeutet das die Trennung?

Ihr Freund Ludwig Heer lässt in der Männervilla nämlich nichts anbrennen. Immer wieder sucht er Körperkontakt mit den Single-Damen. "Grundsätzlich finde ich es sehr scharf, wenn zwei Frauen miteinander rummachen", plaudert der Koch aus. Zu viel für Giulia! "Was ich gesehen habe, ist nicht der Mann an meiner Seite. Das ist nicht hundert Prozent Vertrauen und nicht 100 Prozent Liebe", sagt Giulia unter Tränen.