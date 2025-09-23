Tennis-Star Niki Pilić ist tot: Das ist über die Todesursache bekannt
Große Trauer um Tennis-Legende Niki Pilić. Er ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Was ist über die Todesursache bekannt?
Niki Pilić galt als waschechte Tennis-Legende.
© IMAGO / Hübner
Was für eine traurige Nachricht. Wie der kroatische Tennisverband am Dienstagvormittag bestätigt, ist Niki Pilić im Alter von 86 Jahren gestorben. Was ist über die Todesursache des Mannes bekannt, der das deutsche Tennis-Team zwischen 1988 und 1993 gleich dreimal zum Davis-Cup-Titel führte?
Woran ist Niki Pilić gestorben?
Nikis Tod kommt für seine Freunde überraschend. Ex-Profi Carl-Uwe Steeb (58) zeigt sich im „Bild”-Gespräch schockiert: „Ich habe vor rund vier Wochen zu seinem Geburtstag noch mit ihm gesprochen. Er sagte, es gehe ihm gut und er spiele noch Tennis. Ich bekam noch Bilder von ihm, er war fit und rüstig in seinem Tennis-Klub. Er gab noch sechs Stunden Unterricht pro Woche. Also für mich ist das trotz des hohen Alters eine unerwartete Nachricht.“
Bisher ist nur bekannt, dass Niki im kroatischen Opatija starb. Details zur Todesursache gibt es bisher nicht.