Tennis-Star Niki Pilić ist tot: Das ist über die Todesursache bekannt

Nikis Tod kommt für seine Freunde überraschend. Ex-Profi Carl-Uwe Steeb (58) zeigt sich im „Bild”-Gespräch schockiert: „Ich habe vor rund vier Wochen zu seinem Geburtstag noch mit ihm gesprochen. Er sagte, es gehe ihm gut und er spiele noch Tennis. Ich bekam noch Bilder von ihm, er war fit und rüstig in seinem Tennis-Klub. Er gab noch sechs Stunden Unterricht pro Woche. Also für mich ist das trotz des hohen Alters eine unerwartete Nachricht.“