Tennislegende Peter McNamara ist tot!

Große Trauer in der Tenniswelt! Im Alter von 64 Jahren schloss Tennislegende Peter McNamara nun für immer die Augen. Wie es heißt, verstarb Peter McNamara am Samstag an den Folgen von Prostatakrebs.

Peter McNamara gewann Wimbledon

Im Jahr1980 und 1982 gewann Peter McNamara mit seinem australischen Landsmann Paul McNamee Wimbledon und 1979 die Australien Open. Bekannt wurden die beiden unter dem Namen "Super Macs" und entschieden zusammen 14 Siege im Doppel für sich. Nun erlag der 64-Jährige dem Krebs und schloss für immer die Augen.

Ein Freund der Familie gab die Nachricht bekannt

Durch einen engen Freund der Familie wurde die Todesnachricht im Auftrag von Peters Ehefrau Petra laut "The Guardian" bekannt gegeben. Peter McNamara hinterlässt nicht eine Frau und Kinder sowie einige Enkelkinder. Wann eine Trauerfeier zu Ehren des Sportlers stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

