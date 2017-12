Terror nach Nikolaus: Bombe explodiert vor Polizei-Station

In Potsdam erschütterte erst kürzlich eine angebliche Paketbombe die besinnliche Vorweihnachtszeit. Jetzt wurde in Rom die Bevölkerung, durch eine Explosion vor einer Polizeistation, in Angst und Schrecken versetzt.

Bombe explodiert in Rom vor Polizei-Station

Wie "Ansa" berichtet, sei am Donnerstagmorgen eine Bombe vor einer Polizei-Station in Rom explodiert. Verletzt wurde durch den Sprengsatz niemand. Die Bombe zerstörte lediglich das Eingangsportal des Reviers, welche sich in der Nähe des Hauptbahnhofes in Rom befindet.

Es war kein islamistischer Terror-Anschlag

Wie ebenfalls berichtet wurde, soll es sich bei der Explosion um keinen islamistischen Terroranschlag gehandelt haben. Warum die Bombe vor der Polizei-Station platzierte wurde, ist nach wie vor unklar. Die polizeilichen Ermittlungen halten weiterhin an.