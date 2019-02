Tessa Bergmeier: Das Baby ist da!

Große Freude im Hause Bergmeier! Tessa hat ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Via verkündete sie die frohe Neuigkeit. "Willkommen, Kleine! Ich werde dich immer lieben, #Sonntagskind", kommentierte sie ein Bild, auf dem zwei Babyfüße zu sehen sind.

Tessa Bergmeier: "Bester Sonntag meines Lebens"

"Bester Sonntag meines Lebens", ließ die frisch gebackene Zweifach-Mama ihre Fans wissen. Den Namen der Kleinen wollte Tessa aber noch nicht verraten. Auf ihrem Instagram-Profil ist allerdings schon zu lesen, dass sie Mama von "Lucy Jolie und der kleinen C" geworden ist. Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann sie den genauen Namen ausplaudert.

Mit dieser Instagram-Story verkündete Tessa die Baby-News Foto: Instagram/ tessa.bergmeier

Süße Liebeserklärung an Tochter Lucy Jolie

Im September enthüllte Tessa bereits das Geschlecht des Babys. "Von Lucy gibt's ein Küsschen für ihre noch winzig kleine Schwester, ja ihr habt richtig gelesen #itsagirl", schrieb sie zu einem Bild, auf dem ihre Tochter den Babybauch küsst. Und weiter: "Es ist so niedlich, wie sie immer wieder meinen Bauch kuschelt, streichelt und mit ihr spricht und Pläne macht. Sie überlegt, was sie der Kleinen alles schenken will aus ihrer großen Kuscheltier-Sammlung. Dass sie auch beim Essen immer daran denkt, dass ihre kleine Schwester auch schon ordentlich mitisst und ihr Essen deswegen immer mit mir teilen will. Wildfremden Menschen erzählt sie von ihr und auch ihr Kindergarten wusste schon über meine Schwangerschaft Bescheid (als es noch sehr frisch war). Hach, ich liebe mein kleines Plappermaul."