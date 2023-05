"The Big Bang Theory": TV-Sensation! Damit hat keiner gerechnet

Doch bisher wurden alle Hoffnungen enttäuscht: Vor allem Hauptdarstellerin Kaley startete nach dem riesigen Erfolg der Sitcom nämlich erst so richtig durch, stand für diverse andere Projekte vor der Kamera und gründete ihre eigene Produktionsfirma "Yes, Norman Productions". Immer wieder reagierte sie verhalten auf die Möglichkeit einer Fortsetzung, "vielleicht in ein paar Jahren", ließ sie sich alles offen.

Jetzt ist der Zeitpunkt aber wohl endlich gekommen, es soll tatsächlich ein Wiedersehen mit den beliebten Superbrains geben! Produzent Chuck Lorre arbeitet laut "The Hollywood Reporter" gerade mit Hochdruck an dem Spin-Off der Serie. Sogar einige Details sind bereits durchgesickert, so soll die neue Serie in der Gegenwart spielen und die Folgen diesmal knapp eine Stunde lang sein statt wie früher nur knappe 25 Minuten.

Nur ein Detail will Chuck Lorre noch nicht verraten: Die Hauptbesetzung! Geplant ist angeblich, dass Kaley und Co. mit von der Partie sind – ob in Gastauftritten oder in festen Rollen, ist aber noch nicht bekannt. Doch ein Wiedersehen soll es in irgendeiner Form auf jeden Fall geben, und diese Info reicht den Fans, um schon jetzt richtig auszurasten …