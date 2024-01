"The Biggest Loser": Sat.1-Kandidatin erhebt schwere Vorwürfe

Am Montag startet eine neue Staffel "The Biggest Loser" bei Sat.1. Schon einige Kandidaten haben in den vergangenen Jahren mit Hilfe der Sendung an Pfunden verloren. Doch es werden auch immer wieder kritische Stimmen zu dem Format laut. Jetzt meldet sich eine ehemalige Kandidatin zu Wort, die keine guten Erinnerungen an die Sat.1-Show mit Christine Theiss (43) hat.

Chanté Jackson (25) nahm 2021 an der Sendung teil. Sie wollte abspecken. Immerhin brachte sie zu Beginn der Show 124 Kilo auf die Waage. Im Verlauf der Staffel nahm sie 24,4 Kilo ab. Doch kaum begannen die Kilos zu purzeln, bekam sie einen extremen Hautausschlag.