"The Masekd Singer": Sänger Sasha gewinnt als Dinosaurier

Im Finale gaben die Promis nochmal alles, um sich den ersten Platz in der beliebten Show zu ergattern. Die Schildkröte, der Leopard, der Dinosaurier und der Flamingo traten gegeneinander an und legten absolute Mega-Auftritte hin. Doch nach dem Auftritt wurde erneut gemunkelt, dass Sasha im Dino-Kostüm auf der Bühne steht. So sagte Rea Garvey, dass er Sasha unter der Maske vermute. Wenn es jedoch so ist, sei er "super enttäuscht". Schließlich sei Sasha einer seiner "längsten und ältesten Freunde". Wie er hinzufügte, hätte er ihm deshalb von seiner Teilnahme in der Show erzählen müssen. Doch Rea sollte Recht behalten...