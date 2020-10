The Masked Singer: Fans sicher - Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind die Erdmännchen

Es war eine echte Sensation, mit der so niemand gerechnet hat. Eigentlich treten die Stars bei "The Masked Singer" ja alleine auf. Doch die Erdmännchen machten da eine Ausnahme! Nachdem zunächst Frau Erdmännchen einen Song aus dem Film "Dirty Dancing" einstimmte, kam urplötzlich auch Herr Erdmann auf die Bühne und performte mit ihr den Song "Time of my Life"!

Die Zuschauer und auch die Jury konnten gar nicht glauben, was da auf der Bühne passiert. Doch welches Paar steckt hinter diesem Kostüm Die Fans sind sich sicher: Es sind Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis!

Habt ihr die erste Show verpasst? HIER könnt ihr sie nochmal bei Joyn streamen.*