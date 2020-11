The Masked Singer: Steht der Gewinner längst fest?

Vor allem das Alien scheint für viele Fans der Show in den Vordergrund gerückt zu werden. Und das finden die alles andere als gut.

"Gibt es keine anderen Charaktere mehr? Es nervt das ,dass Alien so gepusht wird", schreibt ein Zuschauer bei Instagram. Und viele weiter geben ihm Recht! "Also langsam f*** es echt ab, immer nur Alien hier, Alien da. Wo ist die Gleichberechtigung?" oder "Das Alien soll wohl gewinnen, sonst würdet ihr das nicht andauernd posten. EXTREM NERVIG", meinen andere.

Und einer schreibt sogar: "Ich hoffe das Anubis gewinnt, allein schon weil er offensichtlich nicht als Gewinner vorgesehen ist!"

Steht das Alien also längst als Gewinner fest? Wird es deswegen in den sozialen Medien so gepusht? Am Ende liegt es in der Hand der Zuschauer, denn die entscheiden, wer als Sieger aus der Show geht!

