The Masked Singer: Sylvie Meis ist das Alpaka!

Sylvie Meis ist tatsächlich bei "The Masked Singer" angetreten. Die Jury hat daran nicht geglaubt. Bülent Ceylan tippte zunächst auf Nazan Eckes, Caroline Kebekus war sich sicher: Es ist Jasmin Schwiers. Am Ende warf Bülent auch Sylvies Namen in die Runde. Und damit lag er goldrichtig!

Die erstaunten Gesichter der Zuschauer und auch der Jury sind trotzdem unbezahlbar, als sich tatsächlich die Blondine aus dem Kostüm schälte.

Und was sagt die Holländerin zu ihrem Auftritt?

