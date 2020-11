The Masked Singer: Wigald Boning ist der Frosch!

Der Auftritt vom Frosch war auch in dieser Woche wieder ein echtes Highlight. man merkte sofort: Er ist ein echter Showman. Der grüne Muskelprotz performte ein Medley aus den größten Hits von Modern Talking: "Cheri, Cheri Lady", "Brother Louie" und „"You’re My Heart, You’re My Soul". Da konnte nicht einmal die Jury auf ihren Sitzen bleiben.

Doch sie durchschaute auch, wer hinter der Maske ist!

