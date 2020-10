The Voice of Germany: Harter Schlag für Mark Forster

„The Voice of Germany“

Diese Überraschung hält die Jury 2020 bereit

Am 8. Oktober 2020 startet endlich die heißersehnte Jubiläumsstaffel von „The Voice of Germany“ auf ProSieben und Sat.1. Pünktlich zum 10. Geburtstag der coolen Castingshow haben sich die Macher nicht lumpen lassen. Statt vier dürfen wir uns diesmal auf sechs prominente Musiker in der Jury freuen. Wer sind die „The Voice of Germany“-Juroren 2020 und was ist ihre Mission?