"The Voice of Germany": Jury-Hammer! Das gab es noch nie

"Die Coach-Konstellation in unserer Jubiläumsstaffel vereint all das, was 'The Voice of Germany‘ ausmacht: Talent, Gefühl, Spaß, Respekt – vor allem aber die Liebe zur Musik", verrät der Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger in einem Statement.

Die Aufzeichnungen für die zehnte Staffel sollen übrigens schon heute in Berlin beginnen! „Wir arbeiten unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln. Es werden auf jeden Fall viele Maßnahmen getroffen, damit die Show in der Form gedreht werden kann“, erklärt Santos der "dpa". Die neuen Folgen werden die TV-Zuschauer dann im Herbst sehen können. Wie spannend!

Hoffentlich läuft es in diesem Jahr besser für Yvonne Catterfeld: