The Voice of Germany: Nico Santos wird neuer Coach!

Wie die Nachrichtenagentur "spot on news" berichtet, wird niemand Geringeres als Nico Santos die Talente ganz genau unter die Lupe nehmen. Der Chartstürmer konnte bereits letztes Jahr Erfahrungen bei der TV-Show sammeln. Er wählte für die "Comeback Stage" ein Team aus den ausgeschiedenen Kandidaten der Blind Auditions, Battles und Sing Offs. Ab dem Halbfinale traten seine Talente dann gegen die anderen an. "Der Einstieg über die Comeback Stage war perfekt: So konnte ich in die 'The Voice'-Family reinschnuppern und war als Online-Coach immer der Retter. Bis auf die Entscheidungen, wer weiterkommt, hatte ich einen super Job", erzählte der Sänger kürzlich im Gespräch mit der Nachrichtenagentur.